Estabilizado un importante rebrote del incendio en la región de Gironda, en el suroeste de Francia

Un muro de llamas sigue arrasando la región de Gironda, donde los bomberos luchan contra el reloj. - Europa Press/Contacto/Fabrice Hebert

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de bomberos han logrado controlar y estabilizar un importante rebrote del incendio en la región de Gironda, que había provocado la movilización de más medios y la ayuda de numerosos voluntarios, después de que el fuego se avivara por el fuerte calor que registra el suroeste del país.

La lucha contra el grave incendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en el departamento que tiene como capital la ciudad de Burdeos, continúa con el último rebrote del fuego "estabilizado", según han informado las autoridades regionales, recoge el diario 'Le Monde'.

Este suceso ha tenido lugar debido a las altas temperaturas registradas en la zona, que podrían superar los 40 grados en el interior del departamento.

Respecto a la situación general por el incendio, mejora el escenario en la región lo que ha permitido al aeropuerto de Burdeos la "reanudación gradual de los servicios", ha informado la propia infraestructura aeroportuaria.

Del mismo modo, se ha retomado el servicio de tranvía, con la línea F "completamente operativo en todo su recorrido" y el servicio de enlace con el aeropuerto funciona con normalidad.