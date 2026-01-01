Estados Unidos sanciona a cuatro empresas por transportar crudo venezolano para presionar a Maduro

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a cuatro empresas por transportar crudo venezolano, una medida que se enmarca en la "campaña de presión" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contra el régimen" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según ha explicado el organismo en un comunicado.

La OFAC ha detallado que las cuatro empresas (Aries Global Investment, Corniola Limited, Krape Myrtle y Winky International) operan cuatro buques petroleros (Nord Star, Rosalind, Della y Valiant) que, según Estados Unidos, "forman parte de la flota fantasma que opera en Venezuela" y que sirve para financiar el, a su juicio, "régimen narcoterrorista ilegítimo de Maduro".

De hecho, los buques petroleros vinculados a las empresas sancionadas han sido bloqueados.

"El régimen de Maduro depende cada vez más de una flota fantasma de buques de todo el mundo para facilitar actividades sancionables, incluida la evasión de sanciones, y para generar ingresos para sus operaciones desestabilizadoras. La medida de hoy indica además que quienes participan en el comercio petrolero venezolano continúan enfrentando importantes riesgos de sanciones", ha añadido la OFAC.