Estudiantes de India denuncian más de 1.000 detenidos durante una gran protesta contra el jefe de la Comisión Electoral

Imagen de archivo de protestas juveniles contra el Gobierno indio en julio de 2026 - Rahul Sharma / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gran manifestación convocada para este viernes en la capital de India, Nueva Delhi, por organizaciones juveniles contra el jefe de la Comisión Electoral del país, al que acusan de favorecer los intereses del partido del Gobierno, ha terminado degenerando en fuertes enfrentamientos con la Policía que, por ahora y según la Federación de Estudiantes del país, han terminado con más de un millar de detenidos.

La convocatoria representa una nueva exhibición de fuerza del "movimiento de las cucarachas", el colectivo juvenil que forzó este pasado verano la dimisión del ministro de Educación del país tras un escándalo de filtraciones de exámenes y ahora tiene en su punto de mira a Gyanesh Kumar, a quien acusan de manipular el padrón electoral a favor del primer ministro, Narendra Modi, y su Partido Popular Indio (Bharatiya Janata o BJP).

En un comunicado de denuncia publicado en sus redes sociales, la Federación de Estudiantes de India acusa a las fuerzas de seguridad de ejecutar una "represión masiva" contra los concentrados en uno de los sitios históricos de la capital, el observatorio de Jantar Mantar. Entre los detenidos, según la organización, se encuentra su secretario general, Adarsh Saji.

La Federación de Estudiantes, en su nota de este viernes, reitera que la iniciativa sobre el padrón que abandera Kumar (la llamada Revisión Intensiva Especial, una modificación que endurece los criterios de registro de votantes, según el Gobierno para garantizar la fiabilidad de las elecciones) "corre el riesgo de privar de derechos a amplios sectores de la población, especialmente a comunidades marginadas, incluidos dalits, adivasis, mujeres y otros grupos vulnerables".

La protesta todavía continúa a última hora de la tarde en el país asiático con particular afectación al sistema de transporte público en la capital, donde la Policía ha declarado el cierre de una docena de estaciones de metro para impedir que se sumen más estudiantes al terminar las clases.