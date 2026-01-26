Etiopía declara el fin de su primer brote del virus de Marburgo

Archivo - Bandera de Etiopía - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

El Gobierno de Etiopía ha declarado este lunes el fin del primer brote de Marburgo, que comenzó a mediados de noviembre de 2025 en el sur del país del Cuerno de África y ha dejado un total de nueve muertes confirmadas.

La ministra de Salud etíope, Mekdes Daba, ha confirmado que el país está "libre del virus, según los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin nuevos casos durante 42 días consecutivos". Así, ha descrito el fin del brote como un "gran éxito en la historia de la salud" etíope.

"La rápida respuesta, mediante la coordinación de la comunidad, ha permitido reducir los daños que el virus puede causar (...). El éxito demuestra que Etiopía cuenta con la capacidad necesaria para gestionar las amenazas a la salud pública", según declaraciones recogidas por su cartera ministerial.

Por su parte, la OMS ha valorado "enormemente" las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Etiopía, agregando que mantiene "su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para seguir fortaleciendo la capacidad de prevención, detección y respuesta ante futuras emergencias de salud pública".

"La respuesta de Etiopía al brote de Marburgo subraya la importancia de una preparación sostenida y una coordinación eficaz", ha declarado el representante de la OMS en Etiopía, Francis Chisaka Kasolo, que ha destacado que durante el brote el organismo de Naciones Unidas "colaboró estrechamente" con las autoridades locales.

El gerente de incidentes de la OMS, Senait Tekeste Fekadu, ha asegurado que "la preparación ahorró tiempo, y el tiempo salvó vidas". "Poner fin a este brote tan rápidamente refleja un sistema de salud resiliente, fortalecido mediante el desarrollo sostenido de capacidades, a la vez que refuerza la necesidad de seguir invirtiendo en la preparación", ha concluido.