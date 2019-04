La Eurocámara aprueba reforzar la seguridad de los DNI para combatir el fraude

Publicado 04/04/2019 17:34:14 CET

BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves --por 335 votos a favor, 269 en contra y 21 abstenciones-- la nueva normativa que reforzará la seguridad de los documentos de identidad nacional y permisos de residencia para combatir el fraude creciente y que ya fue acordada con los gobiernos en febrero.

Las normas, que todavía están pendientes de recibir el visto bueno formal de los gobiernos, introducen características mínimas de seguridad equivalentes a las de los pasaportes, fijadas por la Organización Civil de la Aviación Aérea (ICAO), y un formato único.

Los documentos de identidad nacional señalizarán el código del país emisor dentro de una bandera de la Unión Europea e incorporarán un chip con la fotografía facial y dos huellas dactilares digitales. Los documentos de los menores de seis años no tendrán que incluir las huellas dactilares, requisito del que los gobiernos podrán eximirles hasta los 12 años, mientras que los permisos de residencia deberán incluir las palabras "ciudadano de la UE".

Los DNI que no cumplan los nuevos requisitos podrán seguir utilizándose hasta que expire su validez o como muy tarde diez años --salvo los griegos, menos seguros, que caducarán a los cinco--, tras la entrada en vigor de las nuevas normas, que no obligarán en ningún caso a los países donde no existe el documento de identidad nacional --Irlanda y Reino Unido-- a introducirlos. Sólo habrá una excepción para los documentos de los mayores de 70 años de edad.

Las normas entrarán en vigor dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se revisarán cada seis años para comprobar, entre otros, la eficacia de la verificación biométrica para la seguridad y su impacto en los derechos fundamentales.

El principal objetivo de las nuevas normas es atajar el uso de documentos falsificados para viajar a la UE, que ha crecido un 16 por ciento entre 2013 y 2015. En la actualidad, hay al menos 86 tipos de DNI y 181 tipos de documentos de residencia diferentes en la UE.

"En el futuro, todos los documentos de identidad y de residencia expedidos en la UE deberán tener las mismas normas mínimas de seguridad. Esto nos ayudará a detectar e impedir que los terroristas y los delincuentes utilicen documentos de identidad falsificados y crucen nuestras fronteras", ha defendido el comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, subrayando que "los derechos y libertades de los ciudadanos" se verán preservados.

El eurodiputado responsable de la negociación en la Eurocámara, el liberal belga Gérard Deprez, ha asegurado que "las nuevas normas facilitarán la libertad de movimiento de las personas en la UE, reducirán la burocracia y reforzarán la seguridad interna de la UE". Además, ha puesto en valor la importancia de que no se haya autorizado la creación de una base con los datos biométricos de las personas.