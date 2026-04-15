La Eurocámara avisa a Turquía de que no habrá avances en su adhesión a la UE sin "reformas democráticas"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. - -/Turkish Presidency/Dpa - Archivo

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha avisado a Turquía de que su proceso de adhesión a la Unión Europea seguirá estacando mientras no realice las "reformas democráticas" necesarias para cumplir con los estándares del bloque comunitario y ponga freno a "la creciente represión" de la oposición y de las voces críticas registradas en los últimos años.

En un informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, los eurodiputados han señalado que pese a las "reiteradas declaraciones" del gobierno turco reafirmando su compromiso con la adhesión a la UE, persisten a día de hoy "deficiencias clave que afectan al proceso de adhesión".

"Los eurodiputados instan al gobierno turco a abordar las deficiencias persistentes en materia de Estado de derecho, Derechos Humanos, normas democráticas, libertad de prensa y otras libertades fundamentales, así como a respetar las buenas relaciones de vecindad y el Derecho Internacional", indican en el texto.

El Parlamento Europeo ha subrayado, en particular, "la necesidad" de fortalecer la independencia judicial, salvaguardar la libertad de expresión, proteger a los periodistas y los derechos de las autoridades locales, y poner fin a los juicios con motivaciones políticas.

En un momento en el que la política de ampliación de la UE está recuperando impulso, los eurodiputados han lamentado que "Turquía está perdiendo esta oportunidad debido a la falta de reformas democráticas", con un proceso de adhesión que se encuentra estancado desde 2018.

Pese a ello, han señalado que Turquía "sigue siendo un país de importancia estratégica y geopolítica", además de un aliado de la OTAN. Han destacado también su "creciente presencia e influencia" en áreas cruciales para la seguridad internacional y los intereses estratégicos de la UE, como la región del Mar Negro (incluida Ucrania), el Cáucaso Meridional y Oriente Próximo.

"Si bien no vemos motivos para reanudar el proceso de adhesión, dado el deterioro de los estándares democráticos y la creciente represión de la oposición y las voces críticas, existe una oportunidad para avanzar en el resto de la agenda sectorial bilateral", ha indicado en declaraciones remitidas en un comunicado el ponente del informe, el eurodiputado del PSOE Nacho Sánchez Amor.

MÁS CONTUNDENCIA CONTRA TURQUÍA

El informe de la Eurocámara también critica la "limitada respuesta" de otras instituciones de la UE y de muchos Estados miembro ante "estos acontecimientos", por lo que les hs instado a adoptar "una postura más firme y contundente" en defensa de los estándares democráticos y el Estado de derecho en Turquía.

Del mismo modo reitera su llamamiento a la reanudación de "todos los diálogos pertinentes" de alto nivel y al establecimiento de diálogos estructurados sobre cooperación sectorial para afrontar los retos comunes, abogando más concretamente por la modernización de la unión aduanera y empujando a Turquía a cumplir con los estándares establecidos para reactivar el proceso de liberalización de visados.

La comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara también ha resaltado la importancia de reforzar la cooperación entre la UE y Turquía en materia de seguridad regional, especialmente ante la evolución del panorama geopolítico.

Y, por último, ha instado a la Unión Europea en su conjunto y a cada uno de sus Estados miembro a mantener y, "en la medida de lo posible", aumentar la asistencia financiera, reforzando el apoyo a la sociedad civil turca y a las organizaciones dirigidas por refugiados.