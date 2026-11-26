Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha condenado este jueves las detenciones de periodistas y activistas prodemocracia en Macao, Eritrea y Georgia, y ha reclamado a la Comisión Europea y a los Veintisiete que imponga sanciones contra los responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos en esos países.

Así lo han expresado los eurodiputados con la aprobación de tres resoluciones separadas, una por el periodista sueco Dawit Isaak, detenido desde hace más de 25 años en Eritrea sin cargos ni juicio; otra por los presos políticos y personas detenidas ilegalmente en Georgia, incluido el expresidente Mijail Saakashvili; y una última por la reciente condena a 12 años de prisión impuesta al exdiputado prodemocracia de Macao y ciudadano portugués Au Kam San.

En concreto, la Eurocámara ha aprobado por 529 votos a favor, 2 en contra y 25 abstenciones una resolución en la que condenan el cuarto de siglo de encarcelamiento de Dawit Isaak, y en la que expresan su "profunda preocupación" por su vida y seguridad y exigen "su regreso inmediato y seguro a Suecia".

"Mientras se espera su liberación, es fundamental contar con pruebas fehacientes de que está vivo, información sobre su paradero y acceso a su familia, representantes legales, funcionarios consulares suecos y personal médico independiente", ha reclamado el Parlamento Europeo en su resolución, en la que también exige "una investigación independiente sobre las denuncias de tortura".

Del mismo modo han lamentado las "décadas de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos" por parte de las autoridades eritreas, incluido "el trato degradante a periodistas, opositores políticos, líderes religiosos y civiles".

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEBE SER PLENAMENTE GARANTIZADOS

En un segundo texto aprobado con 469 votos a favor, 9 en contra y 87 abstenciones, los eurodiputados se han referido al ciudadano portugués y destacado activista prodemocracia Au Kam San, recientemente condenado a doce años y medio de prisión tras un juicio a puerta cerrada.

La Eurocámara ha condenado su sentencia "por motivos políticos" y "la dureza" de la misma, y ha exigido "la anulación de la condena y su liberación inmediata e incondicional". Instan a Macao, por tanto, a garantizar a Au Kam San "el acceso a un abogado de su elección", así como visitas familiares periódicas y asistencia consular portuguesa, asegurar el debido proceso y publicar la sentencia completa.

En este sentido, ha subrayado que la UE y sus Estados miembro deben reforzar el diálogo UE-China sobre Derechos Humanos y coordinar "los esfuerzos diplomáticos" para lograr la liberación del ciudadano portugués, toda vez que se intensifica la supervisión de los Derechos Humanos en Macao, sin excluir la imposición de sanciones selectivas contra los responsables de graves violaciones en esta región administrativa especial china.

La tercera resolución ha salido adelante con 441 votos a favor, 47 en contra y 86 abstenciones y carga contra las condenas de varios ciudadanos de Georgia, además de reclamar la "liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y personas detenidas ilegalmente" en el país caucásico, incluido el expresidente Saakashvili y el premio Sájarov 2025, Mzia Amaglobeli.

Los eurodiputados han afirmado que las autoridades deben "respetar plenamente" las normas internacionales de "un juicio justo" y poner fin a los "enjuiciamientos con motivaciones políticas" y "al acoso judicial contra artistas, figuras de la oposición, periodistas y activistas".

Con todo, el Parlamento ha defendido que es "necesaria" una "investigación independiente" sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza, intimidación y maltrato a manifestantes, y que los responsables deben rendir cuentas.