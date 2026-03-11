La Eurocámara defiende la ampliación de la UE como "una respuesta estratégica" a la nueva realidad geopolítica

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles un informe en el que defiende la ampliación de la Unión Europea como "una respuesta estratégica" a la nueva realidad geopolítica, destacando que supone "una inversión vital en la seguridad y estabilidad" del bloque comunitario.

El documento, aprobado en una sesión plenaria en Estrasburgo (Francia) con 385 votos a favor, 147 en contra y 98 abstenciones, sostiene que "el coste de la no ampliación superaría al de la incorporación de nuevos miembros", ante el "riesgo" de crear "zonas grises" geopolíticas vulnerables a la influencia de otros países.

Más concretamente, los eurodiputados han señalado que Montenegro y Albania ya han fijado "objetivos ambiciosos" para concluir sus negociaciones de adhesión a finales de 2026 y 2027, respectivamente, y han animado a la UE en su conjunto a "alentar a estos países cuando su ambición se vea respaldada por reformas tangibles".

Tras reclamar a los Veintisiete que reconozcan el impulso de estos dos países y elimine "cualquier obstáculo", la Eurocámara también ha solicitado "la apertura rápida" de los capítulos de negociación de otros dos países que están haciendo progresos notables como Ucrania y Moldavia.

También ha destacado el creciente interés en la pertenencia a la UE después de que Islandia haya anunciado un referéndum el próximo mes de agosto sobre si deberían trabajar para incorporarse al bloque comunitario, y también acoge con satisfacción las posibles iniciativas de Groenlandia para estrechar sus vínculos con la Unión.

Eso sí, el informe subraya que la adhesión "debe seguir basándose en el mérito y ser reversible", que ningún país debe ser tratado como parte de un "paquete" junto a otros Estados, y que no puede haber "atajos" en lo que respecta a los valores y principios fundamentales de la UE.

"El Estado de derecho, las reformas democráticas, la libertad de prensa, los derechos de las minorías, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción deben permanecer en el centro del proceso de ampliación, junto con un apoyo sostenido a la sociedad civil", se lee en el texto.

Los eurodiputados también han señalado que la alineación con la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE es "un indicador clave" de la orientación geoestratégica de un país candidato, ya que "el retroceso democrático más preocupante" se produce en los países con "menor alineación" con la PESC y en aquellos donde el proceso de adhesión se ha estancado de facto.

FINANCIACIÓN PARA MOVIMIENTOS PRO-ADHESIÓN

Otro de los puntos destacables del informe aprobado este miércoles en el pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo es la petición para dar "mayor apoyo" a los actores de la sociedad civil pro-UE comprometidos con los valores europeos.

El informe también señala que debe haber una financiación de pre-adhesión "adecuada" en el próximo presupuesto de la UE, así como una "cooperación más profunda" en infraestructura, seguridad, resiliencia y lucha contra "la manipulación de información extranjera".

"Con cada nuevo miembro, el poder político y económico de Europa ha crecido, aportando prosperidad y seguridad a sus ciudadanos. Ante los retos actuales, debemos mejorar el modelo de integración de la UE para reflejar mejor los intereses de la Unión y las expectativas de los países candidatos", ha sostenido en declaraciones remitidas en un comunicado el ponente del informe, el eurodiputado liberal de Lituania Petras Austrevicius.

En opinión del parlamentario de Renew, la ampliación de la UE "debe ir de la mano de reformas internas" para salvaguardar el funcionamiento de la UE y mejorar los procesos de toma de decisiones, incluido el mayor uso de la votación por mayoría cualificada frente a la unanimidad.

"La UE debe completar estas reformas para cuando los candidatos más avanzados cumplan los criterios de membresía y estén preparados para la adhesión", ha añadido.

Actualmente la UE mantiene actualmente conversaciones de adhesión con Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo estos dos últimos los que están más avanzados en las negociaciones con Bruselas. También hay negociaciones para la adhesión a la Unión con Ucrania, Moldavia, Georgia y Turquía, si bien el diálogo con el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan está congelado.