La Eurocámara mantiene reservas al registro europeo de pasajeros pese a cambios propuestos

Publicado 26/02/2015 16:09:55 CET

BRUSELAS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha mostrado este jueves que persisten las reservas de los grupos de Izquierda Unitaria, Los Verdes y ALDE (liberales europeos) a la creación de un registro europeo de datos de pasajeros aéreos (PNR, por sus siglas en inglés), pese a los cambios que propone el ponente del informe que marcará la posición negociadora de la Eurocámara frente al Consejo y la Comisión Europea.

Este mismo mes, el pleno de la Eurocámara se comprometió a completar los trabajos que permitan crear este instrumento antes de que finalice el año, después de haberlo bloqueado durante meses por sus dudas respecto al impacto en las normas de protección de datos y privacidad.

Los líderes europeos defienden la urgencia de contar con un registro de estas características para reforzar la lucha contra el terrorismo, en especial tras los atentados de París contra la revista 'Charlie Hebdo' y un supermercado judío.

Entre las novedades que plantea el eurodiputado de los reformistas británicos Timothy Kirkhope, responsable del informe del PE, destaca incluir en el registro los vuelos intraeuropeos y que la información "sensible" de los pasajeros se borre permanentemente en un plazo de 30 días. También propone que el registro europeo cubra el 100 % de los vuelos, frente al objetivo de la Comisión de cubrir la totalidad de los vuelos internacionales y en un plazo escalonado.

El acceso a los datos del PNR seguirán estando permitido durante cinco años en los casos de terrorismo, pero se reducirá a cuatro años para crímenes graves. Además, se prevé que cada Estado miembro cuente con un supervisor para la protección de datos.

"Un único sistema de normas y salvaguardas comunes será una mejor solución que distintos registros dispersos por Europa, que es cuando no habría ninguna garantía", ha advertido Kirkhope en una rueda de prensa tras presentar su propuesta en la comisión europarlamentaria.

El eurodiputado se ha mostrado confiado en que sea suficiente para lograr un apoyo mayoritario, pese a las reservas que han expresado durante el debate eurodiputados de los Liberales (ALDE), de LosVerdes y de Izquierda Unitaria.

El británico ha insistido en que bloquear este instrumento no impedirá a los Estados miembros crear sus propios registros e intercambiar la información de manera bilateral co terceros países, algo que, a su juicio, "no ofrecerá las garantías que ofrece la normativa europea". Además habrá "lagunas" que aprovecharán los terroristas, ha asegurado.