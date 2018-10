La Eurocámara no cederá para que se elija a un cabeza de lista en las elecciones europeas para suceder a Juncker

Publicado 28/02/2018 20:10:43 CET

BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los principales grupos políticos han vuelto a dejar claro este miércoles a los líderes europeos de que no cederán para que uno de los cabezas de lista de los partidos en las elecciones europeas de mayo acabe elegido como sucesor del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Lo que está claro es que nadie será elegido por este Parlamento ni el próximo si no se ha presentado antes a las elecciones como un candidato de un partido democrático. Esto es un principio fijado y aprobado", ha avisado el jefe de filas del grupo popular europeo, Manfred Weber, durante un debate sobre la cumbre informal del viernes en el pleno de la Eurocámara, en el que ha defendido la lógica de la democracia parlamentaria en todo caso.

"No tendrá la oportunidad el mayor grupo. Solo el candidato que pueda reunir una mayoría será elegido como presidente de la Comisión", ha avisado.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos rechazaron el viernes comprometerse a elegir a uno de los cabezas de lista a las elecciones europeas como el próximo presidente de la Comisión Europea y confirmar así el sistema 'spitzenkandidat' (cabeza de lista) por el que fue elegido Juncker en 2014 como candidato del Partido Popular Europeo, que además fue el más votado.

"Las mismas personas que subrayaron en la reunión informal el viernes el papel del Consejo participan en las reuniones de partido y ahí están apoyando el proceso de nombrar a candidatos", ha afeado, recordando que el Partido Popular Europeo decidirá su cabeza de lista en noviembre en Helsinki.

El portavoz de los socialistas en el debate, el también alemán Udo Bullman, también ha recordado el compromiso de la Eurocámara de "no elegir a nadie que no se presenta a esta contienda electoral como candidato". "El grupo S&D no lo aceptaremos. No vamos a elegir a nadie que no se haya presentado. Queremos una democracia para los ciudadanos", ha remachado.

El líder de los liberales, el exprimer ministro belga, Guy Verhofstadt, ha criticado el "enorme error estratégico" de la Comisión Europea al no vincular el modelo del cabeza de lista y "una lista transnacional".

"La realidad es que el spitzenkandidat sigue siendo un fuego entre partidos políticos y un juego entre el Consejo y el Parlamento", ha criticado.

"Las listas transnacionales lo que hacen es poner al spitzenkandidat en un proceso democrático, de modo que sea la gente la que decide quien es elegido y luego el Consejo Europeo no podría objetar el resultado de dicha elección", ha argumentado. Dicho esto, ha admitido que "Roma no se construyó en un día, la democracia transnacional tampoco y volveremos a esto en 2024".

La presidenta de los Verdes, Ska Keller, ha reconocido que el modelo del cabeza de lista "no resuelve todos los problemas" pero "es un paso adelante vital para que haya una mayor rendición de cuentas de la Comisión Europea y de la Unión Europea".

"Si los Estados miembro abandonan este progreso porque temen que quizá no ganen o porque prefieren un acuerdo por la puerta de atrás, será una boferata a la democracia europea", ha avisado la eurodiputada alemana.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha defendido que el modelo de cabeza de lista lanzado en 2014 "supuso un paso adelante significativo". "Y no debemos dar marcha atrás", ha admitido, si bien se ha mostrado pesimista en la posibilidad de llegar a un acuerdo con los Gobiernos.

"Esto todavía plantea problemas para el Consejo Europeo porque buscan maneras de preservar las prerrogativas del Consejo en el Tratado. Parece que no podremos llegar a un acuerdo", ha admitido.

El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, ha defendido durante el debate que el modelo "es algo que se hizo en 2014 y por tanto es algo que está establecido" aunque ha recordado que la Comisión ha propuesto que el proceso no sea automático para nombrar directamente al cabeza de lista del grupo más votado.

"Podría estar vinculado con una mayoría en el parlamento o podría ser otra persona si esa persona reúne la mayoría del Parlamento Europeo", ha explicado.