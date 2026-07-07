La Eurocámara pide un acercamiento con Japón, Corea del Sur y Taiwán frente a modelos autoritarios en la región

Archivo - Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

BRUSELAS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este martes más esfuerzos para estrechar los lazos diplomáticos y la cooperación en materia de seguridad con países democráticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán, frente a la influencia en la región de Asia oriental de modelos "autoritarios", en un periodo de tensión geopolítica global.

Con 542 votos a favor, 37 en contra y 79 abstenciones, los eurodiputados ven necesario un mayor acercamiento a Asia Oriental para reducir las dependencias estratégicas y fortalecer la seguridad económica de la UE.

Dado que la dinámica regional está cada vez más marcada por prácticas económicas "coercitivas" y tensiones en materia de seguridad, los eurodiputados abogan por una cooperación más estrecha con socios que compartan valores democráticos y altos estándares regulatorios.

También advierten los eurodiputados de que la región no sólo es un pilar fundamental del comercio mundial, la innovación tecnológica y las cadenas de suministro esenciales, sino también un elemento clave de la seguridad internacional frente a retos como la guerra de invasión rusa sobre Ucrania, la influencia de China en el contexto geopolítico o la creciente cooperación de Rusia con Pyongyang.

Así, la Eurocámara apoya el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión con socios regionales para diversificar las cadenas de suministro y mejorar el acceso de la UE a tecnologías y recursos críticos, en particular semiconductores, baterías y materias primas esenciales.

Con todo, reconoce el liderazgo de Japón y de Corea del Sur en áreas como la Inteligencia Artificial (IA), las tecnologías de defensa y las respuestas a amenazas cibernéticas y militares y, en este contexto, apuesta por fomentar una cooperación militar-industrial centrada en la interoperabilidad, el desarrollo conjunto y la adquisición, especialmente en tecnologías de aviación y drones.

También respalda fortalecer las alianzas estratégicas con Japón y Corea del Sur, incluyendo una cooperación más estrecha en áreas de seguridad y defensa como la ciberseguridad, la lucha contra el terrorismo, la gestión de crisis y la lucha contra la desinformación y la injerencia extranjera, además de vínculos económicos más sólidos.

Asimismo, aboga por el establecimiento de un marco de cooperación específico entre la UE y Taiwán con una fuerte dimensión económica y comercial, centrado en semiconductores, inteligencia artificial y seguridad cibernética y marítima.