La Eurocámara pide sanciones de la UE a quienes impidan acceso humanitario y reclama más fondos de ayuda

BRUSELAS 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha alertado este martes de la "multiplicación" de las violaciones del Derecho internacional humanitario, con crisis abiertas como la de Gaza, Sudán y República Democrática del Congo, por lo que han pedido más inversión europea en ayuda y reclamado sanciones de la Unión a quienes impiden el acceso humanitario a las zonas más vulnerables.

En un informe adoptado en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia), con 444 votos a favor, 153 en contra y 55 abstenciones, los eurodiputados condenan de nuevo los ataques contra civiles e infraestructuras médicas en la franja de Gaza, al tiempo que reclaman medidas para proteger a los trabajadores humanitarios y expresan su indignación por la situación en el territorio.

En este contexto, los eurodiputados defienden que la Unión Europea dé el paso de imponer sanciones contra quienes impiden de manera deliberada el acceso de la ayuda y personal humanitario, al tiempo que alertan de que bloquear la llegada de ayuda vital es un castigo colectivo que supone un crimen de guerra.

Además, reclaman que sean restituidos plenamente tanto el mandato y como la financiación de UNRWA, bajo un control y responsabilidad "reforzados".

"En un contexto de crisis múltiples, marcadas por niveles récord de necesidades humanitarias y por una disminución de la financiación mundial, la Unión Europea debe asumir plenamente su papel de actor humanitario líder", ha razonado la ponente del informe, la eurodiputada del PSOE Leire Pajín.