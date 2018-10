Eurojust no detecta aumento en retorno de combatientes extranjeros a Europa pero sí de menores y mujeres

Publicado 29/06/2017 13:57:36 CET

La presidenta de la agencia de cooperación judicial europea (Eurojust), Michèle Coninsx, ha explicado que no han detectado un aumento en el número de combatientes extranjeros que han retornado a Europa pero sí ha avisado "la nueva tendencia" observada respecto a la vuelta de jóvenes menores y mujeres, que requieren "atención especial".

"El número de retornados no parece estar aumentando. Al contrario, vemos que hay una mayor probabilidad de que vayan a ser reubicados en zonas de guerra y que habrá un movimiento desde Siria, Irak a otras regiones en la zona, pero vemos sin embargo una nueva tendencia. Vemos que mujeres y jóvenes menores están volviendo a Europa y requieren atención especial", ha avisado durante la presentación del informe de Eurojust sobre los combatientes extranjeros, que es confidencial, ante la Comisión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior (LIBE).

Coninsx ha avisado de que lo que determina si alguien es peligroso o no es "la intención terrorista y la capacidad". "No porque seas un menor o una mujer no eres peligroso. Si tienes la intención terrorista y la capacidad y si tienes ambos al mismo tiempo constituyes una peligro", ha avisado.

"Si además como mujer tienes un historial delictivo y se ha probado que has tenido actividad criminal o terrorista te conviertes en un enorme peligro y hay que responder a esto", ha avisado.

En el caso de los menores, ha reconocido que la situación es "mucho más compleja". "Los menores que regresan y se convierten en máquinas de matar debe atenderse de la mejor manera posible", ha dicho, al tiempo que ha admitido la necesidad de evaluar los diferentes sistemas de justicia penal juvenil en los Estados miembro.

La presidenta de Eurojust ha asegurado que no disponen de cifras concretas y ha recordado que hace un tiempo se estimaba en 5.000 los combatientes extranjeros desplazados a Irak y Siria.

"Los números no son importante. Dos, tres, cuatro personas con intención y capacidad es suficiente para provocar mucho lío en la UE", ha avisado. "No nos centremos solo en los combatientes extranjeros terroristas porque puede haber terroristas locales, actores solitarios", ha subrayado.

Así, ha avisado del peligro que representan "algunas células" en Europa "que a veces están interconectadas pero no de por sí conectadas entre sí y que tienen algunos contactos sueltos con combatientes extranjeros en las zonas de guerra".

"Los combatientes terroristas extranjeros no son el único problema, la gente que va y viene a Siria e Irak. En los últimos atentados, los terroristas nunca habían abandonado la Unión Europea", ha alertado, admitiendo que cuando las personas no están fichadas es "casi imposible" anticiparse.

No obstante, ha puesto en valor el aumento de las investigaciones y condenas a combatientes extranjeros en Europa en los últimos años.

DETENIDOS Y CONDENADOS

Coninsx ha explicado que "en 2014, fueron juzgadas 444 persona; en 2015, 513; y en 2016, 580". "La tasa de condena fue espectacular, del 89 por ciento", ha dicho, subrayando que ello demuestra el éxito en recabar las pruebas de forma "concreta, admisible, correcta, conforme al Estado de Derecho" para juzgarles y condenarles.

La condena media fue de cinco años, ha explicado, aunque ha precisado que no solo hay condenas carcelarias, también han multas, tratamientos en centros psiquiátricos, servicios a la comunidad y órdenes de alejamiento dictadas.

Eso sí, ha subrayado la importancia de la cooperación internacional para recabar las pruebas de forma rápida y ha reclamado implicar "desde la fase más temprana posible" a Eurojust para verificar que pruebas recabadas por la Inteligencia militar de los países luego sirven de prueba, dado que en algunos países esto no es así.

También ha denunciado el "uso masivo de Internet y de las redes sociales para el entrenamiento, reclutamiento y financiación" del terrorismo, algo que no siempre resulta visible porque se emplea la computación en nube, las redes oscuras y la encriptación y la necesidad de atajar la financiación del terrorismo, admitiendo que el uso de la moneda virtual Bitcoin es más difícil de rastrear.

Igualmente, ha confirmado que ven "más y más pruebas" del nexo entre el terrorismo y el crimen organizado, incluido "el tráfico de armas y explosivos, el uso de documentos falsificados, el tráfico humano, el tráfico en metales preciosos, el contrabando de inmigrantes". "La lista es bastante impresionante", ha admitido.