Evacuadas en Filipinas miles de personas ante el paso del supertifón 'Ragasa'

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en Filipinas. - Europa Press/Contacto/Deo Montesclaros - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han tenido que ser evacuadas este lunes en Filipinas ante el paso del supertifón 'Ragasa', que ya ha tocado tierra en el norte del país, donde las autoridades han alertado de que podría ser "potencialmente catastrófico".

El fenómeno meteorológico, que se desplaza con ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora, ha llegado a la isla de Panuitan, en la provincia de Cagayán, sobre las 15.00 (hora local), tal y como han informado la agencia meteorológica de Filipinas.

Está previsto que 'Ragasa' traiga consigo vientos huracanados que "podrían poner la vida en peligro". El supertifón es considerado un huracán de categoría 5, por lo que las autoridades han alertado de que podrían producirse inundaciones y corrimientos de tierra, resultando en daños graves para la propiedad.

La situación ha llevado al cierre de los colegios y las oficinas gubernamentales en gran parte del país, incluida la capital, Manila, si bien el Gobierno ha alertado de que una de las principales zonas afectadas cuenta con pocos servicios e infraestructuras.

El supertifón se desplazará posteriormente hacia China, donde el Gobierno ya ha anunciado que prevé evacuar a unas 400.000 personas en la ciudad de Shenzhen y ha alertado de que podría producirse un "desastre a gran escala".