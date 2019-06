El ex ministro de Economía de Argelia testifica en la investigación por corrupción a Buteflika y su entorno

Publicado 16/06/2019 12:27:53 CET

ARGEL, 16 Jun. (Reuters/EP) -

El ex ministro de Economía y Finanzas de Argelia Karim Djoudi ha prestado declaración este domingo ante el Tribunal Supremo para testificar en el marco de la investigación por corrupción al depuesto presidente del país Abdelaziz Buteflika y a todo su entorno, según ha informado la televisión estatal.

Djoudi, que no está imputado, se presenta ante el tribunal solo días después de que el Supremo ordenara la detención de los ex primeros ministros Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal, así como de la ex ministra de Comercio Amara Benyounes por "disipación de fondos públicos y concesión ilegal de privilegios".

No obstante, estas acciones legales no han impedido el cese de las protestas en un país que exige la eliminación inmediata de una "casta" que ha gobernado el país desde la independencia de Francia en 1962.

Djoudi ejerció como ministro bajo mandato de Ouyahia desde junio de 2007 a mayo de 2014, cuando dimitió por motivos de salud, hasta acabar durante dos años como asesor de Buteflika, que dimitió el 2 de abril después de un mes de protestas.