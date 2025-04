El ex primer ministro de Georgia y presidente del partido del Gobierno Irakli Gharibashvili deja la política

Archivo - El ex primer ministro de Georgia Irakli Gharibashvili, primero por la izquierda

El exmandatario niega todo vínculo con la oposición proeuropeísta y alaba la figura del fundador de Sueño Georgiano, Bidzina Ivanishvili

El ex primer ministro de Georgia Irakli Gharibashvili ha anunciado este viernes su retirada de la política tras dar por terminada su "misión" como presidente del conservador partido del Gobierno, Sueño Georgiano, en medio del tumultuoso escenario político que atraviesa el país desde hace meses y entre alabanzas a quien sus críticos consideran como verdadero líder en la sombra del país, el magnate Bidzina Ivanishvili.

El abandono de Gharibashvili deja al actual primer ministro del país, Irakli Kobajidze, como gran cabeza visible de Sueño Georgiano en medio de la crisis política que Georgia lleva arrastrando desde las elecciones de octubre, marcadas por la apertura de un cisma entre el Gobierno y la autoproclamada del país y líder 'de facto' de la oposición favorable a Bruselas, Salomé Zurabishvili.

La UE ha dado por suspendidas las negociaciones de adhesión de Georgia porque Bruselas denuncia que Sueño Georgiano se ha convertido a lo largo del año pasado en el brazo ejecutor de las políticas de Rusia en el país --como una polémica ley de agentes extranjeros o una normativa contraria a los intereses de la comunidad LGTB-- y Zurabishvili, a quien el Gobierno georgiano ya no reconoce, ha denunciado que la victoria de Sueño Georgiano fue posible previo fraude electoral.

El ex primer ministro dimitió de su cargo al frente del Gobierno en enero del año pasado, solo un mes después de que el oligarca y fundador del partido Ivanishvili regresara como presidente de honor. Para la oposición, representada por el presidente del partido Movimiento Nacional Unido, Levan Jabeishvili, la dimisión de Gharibashviki obedeció a una maniobra política del magnate, en el prolegómeno inmediato de la actual crisis.

En medio de este caos, Gharibashvili ha asegurado este viernes que su retirada de la política se trata simplemente de una consecuencia natural de una misión cumplida, primero como jefe del Gobierno y después como presidente del partido.

"He cumplido la honorable misión que me asignó el fundador de nuestro partido tras mi regreso a la política, y hoy ya no veo la necesidad de seguir en ella. Por lo tanto, quiero aprovechar este tiempo para mi familia, para alcanzar mis metas personales y para poner a prueba mis capacidades en otros ámbitos", ha manifestado Gharibashvili en rueda de prensa recogida por el portal de noticias NetGazeti.

El ex primer ministro ha asegurado que, con esta dimisión, también quiere aplastar los rumores que el apuntaban como cabecilla de un nuevo partido opositor al actual jefe del Gobierno. De hecho, Gharibashvili también ha desmentido este viernes informaciones sobre desencuentros con su sucesor, con quien mantiene una "relación absolutamente armoniosa".

Tras reiterar su "lealtad" al magnate Ivanishvili, el ex primer ministro ha anunciado que dedicará los próximos meses a buscar empleo en el sector privado pero también ha querido apuntar que no cierra la puerta a un posible retorno. Gharibashvili ya anunció en 2015 su intención de abandonar la política antes de regresar cuatro años después, primero como ministro de Defensa y después como primer Ministro.