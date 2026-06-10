El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra es puesto en libertad tras ser indultado por el rey

El ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra. - Europa Press/Contacto/Seksan Rochanametakul

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra ha sido puesto finalmente en libertad este miércoles tras obtener el indulto del rey, Maha Vajiralongkorn, después de permanecer nueve meses encarcelado en el marco de la condena por corrupción impuesta en su contra.

Shinawatra, de 76 años, se ha convertido en un hombre libre menos de una semana después de que el monarca tomara la decisión, según ha confirmado Departamento de Instituciones Penitenciarias, que ha afirmado que el exmandatario estaba a punto de cumplir su condena y ha podido acogerse al perdón real gracias a su buen comportamiento y su avanzada edad.

Previamente, la Justicia había dado el visto bueno a que fuera puesto en libertad condicional, para lo que debía llevar durante al menos cuatro meses una tobillera electrónica que ahora le será retirada.

El multimillonario de las telecomunicaciones se encontraba entre los candidatos a recibir dicho indulto real el pasado 3 de junio, día del cumpleaños de la reina Suthida, dado que le quedaba menos de un año para cumplir su condena. Ahora, la prisión en la que se encontraba ha expedido los documentos oficiales que certifican su puesta en libertad y su alta de la prisión.

En este sentido, las autoridades han informado de que "ya no está sujeto a sanciones penales, supervisión alguna ni otras condiciones relacionadas" con su encarcelamiento. Se aplicarán por ello los mismos criterios que a otros presos en libertad condicional.

Shinawatra volvió a Tailandia el 22 de agosto de 2023, tras más de 15 años de exilio autoimpuesto. Entonces, el multimillonario y líder 'de facto' del partido Pheu Thai --que lleva décadas en el centro de la política del país-- fue condenado a ocho años de prisión por corrupción, si bien posteriormente fue sujeto a una reducción de la condena a un año por abuso de poder y conflicto de intereses.

Para cumplir ese año de prisión, fue trasladado a la cárcel de Remand, en Bangkok, pero fue enviado tan solo horas después al Hospital General Policial, donde permaneció hasta su puesta en libertad condicional a principios de 2024, un caso que provocó críticas sobre un posible trato de favor y que llevó finalmente al Tribunal Supremo a concretar que ese tiempo no computaría como pena de cárcel efectiva.