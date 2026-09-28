Exalcalde de Yokahama anuncia que se presenta a la reelección un mes después de dimitir por acosar a subordinados

Archivo - Exalcalde de Yokohama, Japón, Takeharu Yamanaka, en el discurso de recepción de la Novena Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo en África, 20 agosto 2025. - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la ciudad japonesa de Yokahama, Takeharu Yamanaka, que dimitió hace un mes después de admitir el acoso y agresiones verbales a sus subordinados, ha anunciado este lunes en una reunión con empresas locales que se presentará nuevamente a las elecciones a la alcaldía el próximo 18 de octubre.

Yamanaka, de 54 años, dimitió a finales de agosto tras una investigación externa que determinó que había abusado de su autoridad en múltiples ocasiones, por ejemplo, llamando a sus subordinados "escoria humana". Además, se le acusó de hacer un uso indebido de su autoridad sobre el personal.

En la reunión, a la que ha tenido acceso la agencia japonesa Kyodo, Yamanaka ha pedido perdón en varias ocasiones y ha asegurado que quiere cumplir con "las promesas" que hizo a los ciudadanos. Además, ha afirmado que hará su anuncio oficial este martes en una rueda de prensa.

Según medios locales, Yamanaka contaba con el apoyo del Partido Liberal Democrático (LPD) y el sector empresarial. Sin embargo, tras las acusaciones de acoso, tanto el LPD como el partido Democrático Constitucional de Japón (CDP) pidieron su dimisión. Ahora, el político solo contaría con el respaldo de los grupos empresariales cercanos al puerto y se enfrentaría en las elecciones a cinco candidatos, entre ellos del LPD, CDP o Sanseito.

El exalcalde japonés fue elegido en 2021 y reelegido en agosto de 2025. En enero de 2026, un alto funcionario municipal, que entonces dirigía el departamento de recursos humanos, acusó en una rueda de prensa a Yamanaka de acoso laboral.