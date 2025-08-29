El exgobernador opositor Luis Fernando Camacho sale de prisión en Bolivia

Archivo - El dirigente opositor boliviano Luis Fernando Camacho, durante un acto en octubre de 2020 - Europa Press/Contacto/Christian Lombardi - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exgobernador opositor Luis Fernando Camacho ha salido este viernes de prisión y esperará bajo arresto domiciliario la resolución de las varias causas judiciales que tiene abiertas, entre ellas las vinculadas a la crisis política que llevó al poder a Jeanine Áñez en 2019.

Camacho permanecía entre rejas desde diciembre de 2022, pero una orden del Tribunal Supremo de Justicia para revisar su caso ha permitido que pueda abandonar la cárcel de Chonchocoro, en el departamento de La Paz, y poner rumbo a la ciudad donde hizo carrera política, Santa Cruz.

A su salida, ataviado con la banda de gobernador, ha considerado su paso por prisión como un "sacrificio", resultado de su compromiso de no "huir" ni "venderse" al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), según el diario 'El Deber'. En este sentido, ha recalcado que no abandonará Bolivia en ningún caso, algo que por otra parte tiene prohibido por orden judicial.

Las últimas medidas judiciales sobre Camacho y Áñez han recibido el apoyo de algunos de los candidatos más votados en las elecciones presidenciales del pasado 17 de agosto, entre ellos el vencedor de esa primera vuelta, Rodrigo Paz, que aplaudió en redes sociales lo que entiende como "señales de un cambio en la justicia".

Por su parte, el empresario Samuel Doria Medina, ha enfatizado este viernes que la excarcelación de Camacho es "una consecuencia directa de la victoria del pueblo contr el MAS en las elecciones". "Veamos con esperanza este paso que, con la liberación de todos los presos políticos, nos podrá en otro momento histórico", ha indicado.