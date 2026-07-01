El exjefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot lanza su campaña para reemplazar a Netanyahu como primer ministro

Archivo - El exjefe del Estado Mayor del Ejército de Israel y presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido Yashar y también exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Gadi Eisenkot, ha lanzado este martes su campaña a desbancar a Benjamin Netanyahu en el cargo de primer ministro de cara a las próximas elecciones, que tendrán lugar a finales de octubre, presentándose como líder "unificador" y criticando la estrategia de seguridad del mandatario y líder del partido Likud, que también concurrirá a los comicios.

El líder de Yashar --formación situada en el centro del espectro político israelí-- ha dado así el pistoletazo de salida a su carrera hacia la jefatura del Gobierno con un discurso recogido por el diario 'The Times of Israel' en el que ha prometido ser un líder "unificador" arraigado en "la tradición de Israel, su patrimonio y la Torá" y "ser un primer ministro para todos los ciudadanos israelíes".

Bajo el lema "Israel debe ganar", ha calificado las próximas elecciones como "trascendentales para la seguridad, la unidad y el alma de Israel". "El próximo octubre, el gobierno del terrible octubre llegará a su fin", ha declarado, en alusión a la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023. "Abriremos un capítulo nuevo y mucho mejor en la historia de Israel. Lo escribiremos juntos".

En contraste y sin mencionar a Netanyahu, Eisenkot ha lamentado que haya "quienes" siembran la división y "dan pasos que van en contra del interés nacional y son una bofetada para los israelíes que trabajan, sirven y están dispuestos a sacrificar sus vidas por esta patria", en referencia a los intentos del Gobierno de aprobar una ley que restablezca las exenciones militares generales para los hombres ultraortodoxos y que cancele las sanciones por evasión del servicio militar.

Asimismo, ha afeado al actual primer ministro el que ejerza, a su juicio, "un liderazgo para el que las palabras 'responsabilidad' y 'ejemplo personal' son ajenas". "Es un liderazgo que miente. Como si no hubiera otra salida que el caos en el que vivimos, que alimenta la división como si no tuviera consecuencias; cuya única forma de gobernar es separarnos", ha denunciado.

"Tenemos el deber de poner fin a esta locura porque el Estado de Israel no puede permitirse el lujo de volver a equivocarse", añadió. "Reemplazaremos a un liderazgo carente de visión y estrategia", ha subrayado, prometiendo crear una comisión de investigación sobre las masacres perpetradas por Hamás y otras milicias en la citada ofensiva de 2023, en las que murieron cerca de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Sus conclusiones servirían, según Eisenkot, para "aprender del pasado y prepararse para el futuro".

UN 'OUTSIDER' MILITAR FRENTE A NETANYAHU

El exgeneral, que entró en política hace apenas cuatro años, se unió al gabinete de guerra de Netanyahu tras el 7 de octubre, pero renunció en 2024, acusándolo de carecer de una estrategia en Gaza.

Si bien, como casi todos los rivales del primer ministro, el líder de Yashar ha apoyado en general las operaciones militares israelíes en lugares como Gaza, Líbano e Irán, también ha acusado a Netanyahu de fracaso estratégico tras el ataque del 7 de octubre y ha afirmado que su visión de un Israel más aislado representa una amenaza para el futuro del Estado.

Eisenkot, de 66 años e hijo de inmigrantes judíos marroquíes, proviene de una familia obrera, posee un inglés más bien rudimentario y ha servido durante cuatro décadas en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Habiendo proyectado una imagen de político ajeno al sistema y defensor de la seguridad, con un hijo y dos sobrinos muertos en servicio militar, su figura contrasta notablemente con las décadas de Netanyahu en altos cargos, sus orígenes más privilegiados, su educación en Estados Unidos y sus persistentes casos de corrupción.