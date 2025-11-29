El exlíder laborista británico Jeremy Corbyn presenta en sociedad a su nuevo partido tras una difícil fundación

Jeremy Corbyn - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

Corbyn anuncia en Liverpool a Tu Partido tras meses de disputas internas y discrepancias sobre su espacio a ocupar en la izquierda

LONDRES, 29 Nov. (DPA/EP) -

El exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha presentado este sábado su nuevo partido, Your Party (Tu Partido), tras una difícil gestación marcada por la división interna durante las primeras etapas de la configuración de la formación política, marcadas por los "errores", según ha reconocido el que fuera en su momento uno de los iconos de la izquierda británica.

Corbyn ha dado el pistoletazo de salida a una conferencia de dos días en Liverpool en el comienzao de una "una oportunidad única" de fundar "un partido socialista de gran alcance" frente a un "tripartido de pensamiento político en el Parlamento" en referencia a los laboristas, los conservadores y los liberaldemócratas, que acumulan juntos la inmensa mayoría de los escaños en las dos cámaras.

Sin embargo, la fundación del partido se ha visto ensombrecida por un conflicto interno, con una disputa Corbyn y la exdiputada laborista Zarah Sultana a principios de este año, que resultó en un lanzamiento fallido de la lista de afiliados y amenazas de acciones legales. Otros dos diputados independientes, Adnan Hussain e Iqbal Mohamed, se retiraron del proceso fundacional del partido, en parte debido a luchas internas.

Además, la propia conferencia ya ha sido escenario de desacuerdos sobre la expulsión de miembros que también militaban en el Partido Socialista de los Trabajadores.

El sábado, Corbyn sugirió que Tu Partido podría escribir un manual para la creación de un partido político, al afirmar que otros podrían "aprender de nuestros problemas, aprender de nuestros errores, aprender de las extralimitaciones". "Como partido, debemos unirnos y estar unidos, porque la división y la desunión no servirán a los intereses del pueblo que queremos representar", ha proclamado.

Ya en la arena del programa, Corbyn también abogó por la "propiedad pública y democrática" de la industria del agua, encabezado cánticos de "Palestina libre, libre" e instó a los miembros del partido a "hacer campaña eternamente por el socialismo real y la justicia social real".

Durante el fin de semana, los miembros también votarán sobre una lista de candidatos potenciales así como sobre un modelo de liderazgo y sobre si el partido debería apoyar a candidatos independientes "socialistas" en las elecciones locales de mayo de 2026, la primera prueba de fuego de la formación.