El exministro de Justicia de Bolsonaro asegura que "jamás" cuestionó el resultado electoral

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Justicia durante el mandato de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, ha asegurado este lunes que "jamás" cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales, en las que consiguió la victoria el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Jamás cuestioné el resultado de la elección, no hay ninguna manifestación de mi parte al respecto", ha indicado el extitular de Justicia, señalando que se trata de una "guerra ideológica".

Torres, que era el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia durante el asalto a los Tres Poderes por parte de simpatizantes bolsonaristas, está detenido desde el 14 de enero, ya que el Tribunal Supremo brasileño considera que la invasión ocurrió por el "consentimiento y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes".

Asimismo, ha aseverado que "no tiene nada que ver con los hechos", mientras que ha tachado su detención de "cañonazo en el pecho", ya que se "encontraba de vacaciones", en referencia a su estancia en Estados Unidos. Torres fue detenido a su llegada a la capital brasileña en el vuelo procedente de Miami.

"Esta acusación me tomó muy por sorpresa, la audiencia de custodia no es el lugar para decir nada al respecto, pero quiero decir que no tengo nada que ver con los hechos, esto fue un cañonazo en mi pecho, estaba en vacaciones, unas vacaciones soñadas por mí y mi familia", ha expresado Torres en una audiencia de custodia.

Torres, al igual que Bolsonaro, no estaba en Brasil el día 8, cuando se produjo el asalto a las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial. Ese día, el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, le destituyó del cargo de secretario.

Días después, la Policía Federal (PF) brasileña encontró durante un allanamiento de su residencia un borrador de decreto para un intento de golpe de Estado. Torres sostuvo que ese documento había sido descartado y su incautación había estado "fuera de contexto".