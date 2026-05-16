El exministro de Sanidad Wes Streeting se postula para disputar a Starmer el liderazgo del Partido Laborista

Wes Streeting - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Sanidad británico Wes Streeting ha confirmado este sábado lo que avanzaba su dimisión hace 24 horas: su intención de disputar al primer ministro británico el liderazgo del Partido Laborista si finalmente el mandatario cede a la presión acumulada y convoca elecciones.

Starmer ya ha avisado que no tiene intención de abrir una carrera por el cargo a pesar de que está cada vez más arrinconado en las últimas semanas tras los escándalos en torno al exembajador británico en Reino Unido Peter Mandelson y la debacle del partido en las elecciones municipales de la semana.

En declaraciones a la cadena Sky News, Streeting ha terminado de zanjar los rumores. Necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos, y voy a presentarme", ha manifestado el exministro, quien ha explicado que estaba aguardando a lo que finalmente ha ocurrido a última hora de este viernes: otro posible competidor, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, ha recibido el permiso del partido Laborista para presentarse a las elecciones y regresar al Parlamento para, quizás, acabar disputando el cargo.

Así las cosas, Streeting, de 43 años, ha reiterado su petición a Starmer para que "establezca un calendario de liderazgo adecuado" y "dé a sus ministros la libertad de nombrar a quien quieran como líder del partido y primer ministro del país".

Streeting, en su intervención en la conferencia del grupo Progress, afiliado al Partido Laborista, ha reiterado uno de sus pilares básicos que defenderá en una posible campaña: la reincoporación del país a la Unión Europea.

"Necesitamos una nueva relación especial con la UE, porque el futuro de este país está en Europa, y algún día volverá a formar parte de la Unión Europea", ha indicado antes de denunciar el Brexit como un "error catastrófico".

"En 2026, el pueblo británico percibe cada vez más que, en un mundo peligroso, debemos unir fuerzas, tanto para reconstruir nuestra economía y comercio como para mejorar nuestra defensa contra las amenazas comunes derivadas de la agresión rusa y el retroceso derivado la política de 'Estados Unidos primero'", ha afirmado.