La exmujer del candidato a la Presidencia de Costa Rica José María Figueres niega los rumores de agresión

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Josette Altmann, exmujer del candidato a la Presidencia de Costa Rica José María Figueres, ha negado los rumores sobre una presunta agresión, al tiempo que ha criticado la existencia de una campaña "oportunista" contra el también expresidente, que se impuso en la primera vuelta de las elecciones.

"Me veo una vez más en la obligación de desmentir los rumores de agresión que circulan en redes sociales respecto a mi relación con José María Figueres", ha indicado Altmann en una grabación que ha sido difundida por los canales oficiales del Partido Liberación Nacional (PLN, centro-izquierda). "Estos rumores son absolutamente falsos", ha aseverado.

Altmann ha lamentado que la existencia de una "campaña de desinformación y malintencionada", que utiliza su nombre en redes sociales "con falsedades" para atacar a Figueres, con quien mantiene "una muy buena relación".

"Como mujer, como madre, como abuela y como profesional no puedo permitir que se me lastime a mí, a nuestra familia, a mis hijos y a mis nietos para atacar en la campaña política", ha incidido, antes de remarcar que "el abuso, la agresión y la violencia doméstica son flagelos" que "deben ser tratados con seriedad y responsabilidad". No permitamos que una campaña oportunista y deshonesta juegue con un tema que afecta a tantas mujeres y familias costarricenses", ha zanjado.

Figueres tendrá que enfrentarse en segunda vuelta con el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD, centro), el exministro Rodrigo Chaves, en 3 de abril, puesto que ninguno de los aspirantes a la Presidencia de Costa Rica logró el respaldo de más del 40 por ciento del electorado en la jornada electoral del domingo.