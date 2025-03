El exnarcotraficante Carlos Lehder, detenido al volver a Colombia tras 40 años fuera del país

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exnarcotraficante colombiano Carlos Lehder, uno de los fundadores del Cartel de Medellín, ha sido arrestado este viernes por autoridades de Colombia a su llegada a la capital, Bogotá, en un vuelo procedente de Alemania en el que ha sido trasladado bajo custodia de un grupo de policías y agentes de la Interpol, en cumplimiento de una orden de arresto en el país latinoamericano.

"¡Verificamos la situación judicial de Lehder! En estos momentos estamos trasladando a una unidad policial de Bogotá al otrora capo del extinto cartel de Medellín, Carlos Lehder Rivas, para verificar su situación judicial en Colombia", ha informado la Policía Nacional de Colombia en una publicación en la red social X.

Las mismas autoridades policiales de Colombina han agregado que el detenido, "quien llegó al país proveniente de Frankfurt, presentaba en (sus) sistemas de información una orden de captura vigente".

Dicha orden estaría presuntamente relacionada con una condena a 24 años de prisión dictada por el Juzgado 18 de Ejecución de Penas de Bogotá por el delito de tráfico de armas y cuya vigencia está siendo revisada dado que podría haber prescrito, según han revelado fuentes de la Fiscalía de Colombia al diario 'El Espectador'.

Carlos Lehder, que llevaba más de cuatro décadas fuera del país, fue extraditado a Estados Unidos 1987, para cumplir condena por narcotráfico, antes de ser trasladado a Alemania, país del que es ciudadano. y donde vivía solo.

Con el objetivo de regresar a Colombia, donde todavía tiene familia, Lehder habría manifestado hace algunos meses su voluntad de conocer sus posibles cuentas pendientes con la justicia colombiana.

Así las cosas, tras hacer las comprobaciones pertinentes, la Fiscalía remitió al exlíder del cartel de Medellín un documento en el que declaraba que "no aparecen registros de vinculación a procesos penales" en relación a su nombre, según el citado medio.

No obstante, dicho escrito no tendría validez de certificado, según lo previsto en la legislación colombiana al no contar con la participación de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa "en los registros delictivos, de identificación nacional, y expedición de certificados judiciales". En otras palabras, la nota remitida a Lehder no garantizaba en modo alguno que quedara libre de verificaciones de su historial penal por parte de las autoridades colombianas.

Por el momento, agrega 'El Espectador', resta que las autoridades colombianas confirmen si Lehder tiene o no cuentas pendientes con la justicia Colombiana, a fin de determinar si ingresa en prisión o es libre de continuar con su viaje hacia Medellín.