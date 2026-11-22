Mapa con la ubicación de la ciudad libia de Benghazi - EUROPA PRESS

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una explosión probablemente causada por un dron naval ha provocado el hundimiento de un buque de guerra ruso atracado en el puerto de Benghazi, en el este de Libia, según la información de las autoridades libias, confirmada por las imágenes de satélite publicadas.

El gobierno que controla la parte oriental del país, el Gobierno de la Estabilidad Nacional que lidera el militar Jalifa Haftar, ha publicado un comunicado en el que informa de la explosión.

"Se sospecha que el buque ha sido atacado por drones", ha explicado le gobierno libio, enfrentado al Gobierno de Unidad Nacional con sede en el oeste de Libia.

Por el momento las autoridades rusas no han dado información sobre estos hechos y nadie, tampoco Ucrania, se ha responsabilizado del ataque.

El gobierno del este de Libia ha explicado que el buque ruso hizo escala en Benghazi para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos entre ambas partes.

El buque afectado sería la la corbeta rusa 'Merkury', una nave de 105 metros de eslora y valorada en más de 150 millones de euros que llevaría varios días anclada en Benghazi, según portales especializados en buques de guerra.

La 'Mercury' forma parte de la Flota del Mar Negro, pero operaba últimamente desde bases en de la Flota Norte rusa. Entró en servicio en 2023 y tiene una tripulación de 90 marinos.

El vice primer ministro y ministro de Defensa del Gobierno libio reconocido por la comunidad internacional, Ahmeid Huma, ha subrayado que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania y "rechaza cualquier intentó de arrastrar su territorio, puertos o instalaciones hacia conflictos internacionales".

Huma ha anunciado una "investigación integral" colaborando con las autoridades rusas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. "Libia se reserva el derecho de adoptar las medidas legales, diplomáticas y de seguridad para proteger su soberanía", ha subrayado.