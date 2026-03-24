Una explosión en una refinería de Texas obliga a confinar a residentes de las zonas aledañas

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la ciudad de Port Arthur, en el estado de Texas, ha informado este lunes de una explosión registrada en una refinería de la empresa Valero Energy Corporation, provocando un incendio en una de sus unidades, por lo que las autoridades locales han instado a los residentes de las inmediaciones de la zona a confinarse "de inmediato".

"Se recomienda a los residentes en el Oeste de Port Arthur que permanezcan en sus casas, tras la explosión ocurrida en Valero", ha señalado el cuerpo policial en un comunicado publicado a través de sus redes sociales. Posteriormente las autoridades de la ciudad han anunciado por la misma vía el "confinamiento inmediato" de los residentes de las inmediaciones del área del suceso.

Concretamente, el fuego ha sido declarado en una unidad de hidrotratamiento de diésel, la cual ha sufrido "graves daños", según fuentes cercanas al incidente recogidas por Bloomberg que señalan que el incendio se produjo cerca del craqueador catalítico fluido --una fase de la transformación de hidrocarburos de bajo valor en otros como gasolina o diésel-- de la planta que, por el momento, ha sido parcialmente cerrada.

Esta refinería tiene una capacidad de procesamiento de 435.000 barriles de crudo pesado ácido al día, según la propia web de la compañía.