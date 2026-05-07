El expresidente búlgaro Rumen Radev presenta su equipo de gobierno con él como primer ministro

Archivo - Rumen Radev y la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova. - Europa Press/Contacto/Igor Lenkin - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Bulgaria Progresista, Rumen Rudev, le ha presentado este jueves a la presidenta del país, Iliana Yotova, su propuesta de equipo de gobierno, en la que figura como primer ministro tras lograr la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas de abril, las octavas en tan solo cinco años.

La coalición que lidera Rudev se impuso en estos comicios con el 44% de los votos, logrando 131 escaños de una Asamblea Nacional búlgara que dispone de 240, siendo la primera vez en los últimos 29 años que una fuerza política logra suficiente fuerza parlamentaria para gobernar en solitario, sin necesidad de otros socios.

"Los ciudadanos búlgaros han puesto fin a la crisis política. Los resultados de las últimas elecciones demostraron la voluntad de contar con instituciones estables, con libertad, democracia y justicia", ha remarcado Rudev en el acto de entrega de su propuesta de gobierno a la jefa de Estado, informa la prensa local.

Rudev ha planteado como principales objetivos de su próximo gobierno frenar la subida de los precios, restablecer la justicia, elegir un nuevo Consejo Judicial, y trabajar en unos nuevos presupuestos, reconociendo el "horizonte temporal extremadamente ajustado" que tiene Bulgaria ante sí.

Está previsto que este mismo viernes la cámara ratifique su gobierno, formado por 18 carteras y cuatro viceprimer ministros, ligeramente más pequeño que el de su antecesor, el efímero Rosen Zheliazkov, quien acabó convocando elecciones ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, que incluían una importante subida de impuestos y que derivaron en las mayores manifestaciones de los últimos años.