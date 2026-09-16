El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte comparece por primera vez en persona ante el TPI

Archivo - Filipinas.- El TPI fija para el 30 de noviembre el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte - TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL (TPI) - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente filipino Rodrigo Duterte, que se enfrenta a tres cargos por crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente durante la llamada 'guerra contra las drogas', ha comparecido este miércoles en persona por primera vez ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya desde que fuera detenido en marzo de 2025.

Durante la audiencia, la jueza Joanna Korner ha tomado nota de su primera comparecencia ante el tribunal y ha informado de que al exmandatario, de 81 años, se le permite abandonar la sala en cualquier momento sin necesidad de solicitar autorización.

Asimismo, Korner ha pedido a la Fiscalía que considere reducir el número de testigos y las pruebas presentadas hasta la fecha, subrayando la necesidad de "concluir el caso lo antes posible", según se desprende del vídeo publicado por el organismo.

Hasta ahora, Duterte había comparecido ante el tribunal por videoconferencia y se había ausentado de varias sesiones, alegando problemas de salud, si bien este miércoles ha acudido a la corte vestido con un traje negro y una camisa blanca.

El expresidente filipino se ha limitado a saludar a sus familiares y a permanecer en silencio durante la audiencia, programada después de que los abogados de Duterte argumentaran que el deterioro de su salud le incapacitan para ser juzgado.

El exmandatario fue entregado al TPI el 12 de marzo de 2025 tras ser arrestado por las autoridades filipinas en virtud de una orden de detención emitida días antes por la corte, un arresto que se produjo bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr, perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario.

El inicio del juicio en contra de Duterte --acusado de tres cargos de crímenes contra la humanidad y por ser "coautor indirecto" de 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao-- está programado para el 30 de noviembre.