El expresidente francés Nicolas Sarkozy recurre a la Justicia para evitar el uso del brazalete electrónico

26 Ene.

El equipo legal del expresidente francés Nicolas Sarkozy ha presentado este lunes una solicitud ante la Justicia para propiciar una "acumulación de penas" y evitar usar de nuevo un brazalete electrónico, después de que en noviembre fuera puesto en libertad condicional bajo medidas de control judicial.

Los abogados de Sarkozy han solicitado así que la condena por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi se sume a la del caso de las escuchas telefónicas. Con esta petición, trata de evitar la imposición de este tipo de pulsera electrónica por segunda vez, según informaciones de la cadena de televisión francesa BFMTV.

Esta previsto que la vista para abordar la solicitud tenga lugar el próximo 23 de febrero ante un tribunal de París, la capital francesa. En este sentido, los abogados han asegurado que se trata de un proceso "muy habitual".

Sarkozy entró en prisión el 21 de octubre denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia. El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.

El expresidente, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, se convirtió en el primer antiguo jefe de Estado que se sentaba físicamente en el banquillo de los acusados, ya que aunque en 2011 su antecesor en el Elíseo, Jacques Chirac, fue condenado a dos años por delitos cometidos durante su etapa como alcalde de París, nunca llegó a pisar los tribunales por motivos de salud.