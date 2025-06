El expresidente de Perú Martín Vizcarra, inhabilitado durante diez años por la disolución del Parlamento en 2019

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles la inhabilitación por diez años del expresidente del país Martín Vizcarra (2018-2020) con motivo de la disolución del Parlamento que ordenó en el año 2019 ante la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, por la que también convocó una cuestión de confianza que habría suspendido dichos nombramientos.

"La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley", ha argumentado el Pleno del Congreso. "Consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra, no podía interpretar que, al haber elegido un magistrado, se había denegado la confianza" de manera 'fáctica', como argumentó el entonces dirigente.

El Congreso ha determinado de esta forma que el exmandatario incumplió el artículo 134 de la Constitución peruana, según el cual "el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".

Vizcarra suma así su tercera inhabilitación, tras haber recibido una de diez años, en 2021, por vacunarse de manera irregular contra la COVID-19 y otra de cinco años, en 2022, por presuntos vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.