El expresidente surcoreano Yoon Yuk Seol recurre su condena a cadena perpetua por la ley marcial de 2024

Partidarios del expresidente surcoreano Yoon Yuk Seol piden su absolución y liberación - Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Corea del Sur Yoon Seok Yeol ha recurrido este martes la condena a cadena perpetua impuesta en su contra el pasado jueves tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático.

Su defensa ha presentado el recurso recalcando que "tenemos la responsabilidad de dejar constancia clara de las deficiencias de esta sentencia, no solo ante el tribunal, sino también ante la historia", según ha declarado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal Yonhap. "En virtud de dicha responsabilidad, expondremos los errores en la determinación de los hechos y las aplicaciones incorrectas de las leyes en la sentencia de primera instancia", han apuntado los abogados.

El equipo legal del expresidente Yoon ha asegurado en la misma nota que no guardará silencio ante una acusación que ha considerado de "excesivamente celosa" por parte la Fiscalía, así como por una "contradictoria" decisión del tribunal basada en estas aportaciones del Ministerio Público y "ante sus antecedentes políticos".

El exmandatario surcoreano defendió el pasado viernes su propósito cuando declaró la ley marcial, alegando que "fue por el bien del país", si bien pidió disculpas "sinceras" a los ciudadanos por las consecuencias de sus "errores". En una nota emitida un día después de conocerse la sentencia, Yoon manifestó sus "dudas sobre el sentido de una disputa legal mediante apelación" en un caso del que dijo que "no se puede garantizar la independencia del poder judicial y es difícil esperar una sentencia basada en la ley y la conciencia".

El tribunal condenó a Yoon el pasado viernes a cadena perpetua, no así a la pena de muerte como reclamaba la Fiscalía por el delito de encabezar actos de insurrección, lo que, bajo el Código Penal surcoreano, puede conllevar asimismo a la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.