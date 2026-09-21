Expulsado de la Policía Federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, por abandono de funciones

Archivo - Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha destituido al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de su cargo en el seno de la Policía Federal por abandono de funciones, una medida recomendada por el cuerpo pero que recaía en la cartera ministerial.

La decisión ha sido difundida este lunes en el boletín oficial, donde se aduce "infracción disciplinaria de abandono de puesto (...) por estar ausente del trabajo sin justificación por un período superior a 30 días consecutivos".

Su despido pone fin a un proceso disciplinario administrativo iniciado por la Policía Federal, después de que Eduardo Bolsonaro no se reincorporara a sus funciones al encontrarse de baja para cumplir con su mandato en la Cámara de Diputados.

El ahora expolicía, que obtuvo escaño por primera vez en 2014, fue expulsado de la cámara baja en diciembre de 2025 debido a sus ausencias, habida cuenta de que en marzo de ese mismo año abandonó Brasil y se instaló en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo lo condenó el pasado junio a más de cuatro años de cárcel, si bien en régimen de semilibertad, y a una inhabilitación de ocho años, tras declararlo culpable de intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre.