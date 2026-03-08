El exrapero Balen Shah derrota al ex primer ministro Oli y se perfila como el próximo primer ministro de Nepal

El candidato a primer ministro nepalí Balen Shah (archivo) - Europa Press/Contacto/Safal Prakash Shrestha

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exrapero Balen Shah se ha impuesto claramente en su circunscripción, Jhapa-5, al ex primer ministro KP Sharma Oli, al que ha triplicado en votos, y se perfila como futuro primer ministro nepalí tras las elecciones del pasado miércoles, en las que el partido de Shah, el Partido Rastriya Swatantra (RSP) lograría dos tercios de los escaños, según proyecciones sobre escrutinio real.

Antes de la votación se preveía un resultado muy igualado, pero finalmente Shah ha logrado 68.348 votos, frente a los 18.734 votos de Oli, candidato del Partido Comunista de Nepal-Unificado Marxista-Leninista (PCN-UML), según resultados oficiales recogidos por la prensa nepalí.

Shah, quien ha sido alcalde de Katmandú, dejó este cargo tras el anuncio de convocatoria de elecciones anticipadas, anunciadas precisamente como consecuencia de las protestas de la Generación Z que propiciaron la dimisión de Oli como primer ministro.

Los resultados oficiales, aún parciales, dan al partido de Shah 120 asientos de la Camára de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento nepalí, integrada por 275 asientos, seguido del Congreso Nepalí, que se ha adjudicado 17 puestos; el PCN-UML, con 7 asientos; el Partido Comunista Unificado de Nepal, otros 7, y 5 escaños más para otros candidatos.

Los 119 puestos restantes están aún por decidir y podrían ir mayoritariamente para el partido de Shah, ya que el sistema electoral nepalí no es proporcional, sino que otorga el escaño al partido más votado en cada circunscripción.

La actual primera ministra interina del país, Sushila Karki, que accedió al cargo tras la salida de Oli, ha asegurado que "estas elecciones marcarán el futuro del país" después de que las marchas de la generación Z, encabezadas por estudiantes que salieron a la calle para protestar por la prohibición del acceso a las principales redes sociales, hicieran dimitir en bloque al Gobierno. En las protestas murieron 76 personas.