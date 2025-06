El exsecretario general del PS de Portugal António José Seguro anuncia su candidatura a las presidenciales

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general del Partido Socialista de Portugal António José Seguro ha anunciado este martes su candidatura a las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 25 de enero de 2026, alegando que el país "necesita un cambio y la esperanza de una vida mejor".

"He decidido y anuncio hoy, en el día en el que comienza una nueva legislatura que nos exigirá a todos, que me postulo como candidato a la Presidencia de la República. Me postulo porque creo que nuestro país necesita un cambio y la esperanza de una vida mejor", ha explicado en un breve comunicado en vídeo adelantado a la filial lusa de CNN.

"Lo que nos falta hoy no es solo estabilidad, sino confianza. Confianza en las instituciones, confianza en quienes ostentan el poder, ya sea que ejerzan su cargo o no. Confianza en que dejaremos a nuestros hijos más de lo que recibimos de nuestros padres", ha agregado.

Seguro, de 63 años de edad, fue el secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014. Antes, fue líder del grupo parlamentario del PS en la Asamblea portuguesa (2004-2005) y ministro durante nueve meses (2001-2002) fue adjunto del entonces primer ministro, António Guterres. Entre otros, fue eurodiputado entre 1999 y 2001.