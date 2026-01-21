Extinguido un incendio en una refinería de Rusia tras un ataque con drones por parte de Ucrania

Archivo - Una bandera de Rusia en el edificio de la Embajada rusa en Alemania (archivo) - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han confirmado que el incendio registrado a última hora del martes en una refinería en la región de Krasnodar por el impacto de los restos de un dron ucraniano supuestamente interceptado por los sistemas de defensa aérea ha sido ya apagado, antes de apuntar que el suceso se ha saldado sin víctimas.

Las autoridades de Krasnodar han indicado en un breve mensaje que "el incendio fue apagado rápidamente" y han agregado "no hay heridos o daños a la infraestructura". "Los equipos de emergencia trabajan en el lugar", han recalcado, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre este ataque.

La refinería afectada es la de Afipski, objetivo de varios ataques ucranianos durante los últimos meses en el marco de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética rusa para hacer frente a la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Por otra parte, al menos trece personas han resultado heridas en un ataque con drones ejecutado por Ucrania contra la localidad rusa de Tajtamukaiski, en la república de Adigueya, tal y como han indicado las autoridades, que han afirmado que hay daños en un edificio de varias plantas.

El gobernador de Adigueya, Murat Kumpilov, ha afirmado que nueve de las víctimas han sido hospitalizadas, incluidas dos que han sido evacuadas a un centro médico en Krasnodar. "Su estado es estable y no hay riesgo para su vida", ha reseñado a través de su cuenta en Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado durante la jornada que durante el último día ha interceptado 370 aparatos aéreos no tripulados lanzados por Ucrania contra el país, así como cuatro bombas guiadas, 20 cohetes del sistema estadounidense HIMARS y tres misiles de largo alcance Neptuno.