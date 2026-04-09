Una extrabajadora del Ejército de EEUU es detenida acusada de filtrar información a la prensa

Imagen de archivo de altos cargos del Ejército de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Spc. Trey Woodard/Us Army

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La extrabajadora del Ejército de Estados Unidos Courtney Williams ha sido detenida este jueves acusada de filtrar información confidencial a la prensa, según ha informado el Departamento de Justicia estadounidense.

La mujer, de 40 años y procedente del estado de Carolina del Norte, ha sido arrestada por agentes de la Policía Federal (FBI) y acusada por "transmitir información clasificada a nivel nacional a individuos no autorizados, entre ellos un periodista", tal y como indica un comunicado.

"Aquellos que tienen permiso para acceder a estos datos deben cumplir su obligación de proteger la información clasificada que se les confía", ha aseverado John A. Eisenberg, fiscal adjunto de Seguridad Nacional. "Que respeten esto es vital para la seguridad del país. Cuando se viola esta confianza, hay que llevarlos ante la Justicia", ha añadido.

Así, ha explicado que Williams tuvo durante al menos seis años acceso a información de una unidad militar especial, concretamente desde el año 2010. Entre 2022 y 2025, trabajó en la base militar de Fort Bragg, donde habló con un periodista en varias ocasiones por teléfono.

"Durante este periodo de tiempo, ambos hablaron durante 10 horas en total, aproximadamente, intercambiaron más de 180 mensajes. En uno de ellos, el periodista se identificó como tal y afirmó estar buscando información sobre dicha unidad militar en cuestión de cara a la publicación de un libro", señala el documento del Departamento de Justicia.

Una vez finalizaron los contactos entre las partes, el periodista publicó el libro y un artículo que la ubicaba como fuente y a la que atribuyó una serie de citas, los cuales "continúen información clasificada".