El exvicepresidente de Kenia Gachagua acusa a Ruto de enviar un "escuadron de asesinos" a una iglesia para matarle

Archivo - El exvicepresidente de Kenia Rigathi Gachagua - Europa Press/Contacto/Kevin Midigo - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Kenia Rigathi Gachagua ha responsabilizado este domingo al Gobierno presidido por su exjefe William Ruto del ataque de un "escuadrón asesino respaldado por la Policía local" que se habría enfrentado a Gachagua, su equipo de seguridad y sus simpatizantes en las inmediaciones de una iglesia a cuyo interior han lanzado gases lacrimógenos en Othaya, unos 125 kilómetros al norte de la capital keniana, Nairobi.

"William Ruto ha enviado un escuadrón de asesinos para matarnos dentro de la iglesia ACK de Wairima, en Othaya. Nos encontramos atrapados en la iglesia, siendo atacados con munición real y gas lacrimógeno, y nuestros vehículos han sido incendiados", ha escrito esta mañana en una publicación en redes sociales en la que pedía "a los kenianos que recen para que podamos salir con vida".

Poco después, ha anunciado encontrarse "a salvo" tras ser evacuado por su equipo de seguridad, que ha estado ayudado, según Gachagua, por los residentes de la localidad del interior keniano.

Ya desde su residencia en Wamunyoro, un poco más al norte, ha pedido a "los miles de seguidores" que lo estarían esperando en Othaya y en la cercana Kiawara "que regresen pacíficamente a sus casas", apuntando a la destrucción de sus vehículos y al desmantelamiento de sus equipos de sonido.

"Tenga en cuenta que el escuadrón asesino respaldado por la Policía local está en los dos lugares y no conocemos su intención después de no poder asesinarme dentro de una iglesia", ha alertado, antes de agradecer a "a todos los dirigentes y al pueblo de Kenia por salir a condenar este acto atroz de William Ruto", el presidente de este país africano, que hasta el momento no se ha pronunciado acerca de las acusaciones.

Los hechos denunciados por Gachagua han sido rechazados por el líder del movimiento Wiper, Kalonzo Musyoka, quien, aludiendo también al uso de munición real, ha condenado "enérgicamente" lo que ha tachado de "grave e inaceptable violación de la Constitución y el Estado de derecho", destacando que "una iglesia es un espacio sagrado y protegido" y que "el uso de la fuerza contra ciudadanos desarmados en tales circunstancias es ilegal e indefendible", según ha recogido el diario keniano 'Daily Nation'.

El exfiscal general y secretario de gabinete de Ruto hasta marzo de 2025, Justin Muturi, también ha condenado el incidente en los mismos términos y ha pedido "a la Policía que asuma su responsabilidad". "Este comportamiento es inaceptable en un país democrático en funcionamiento", ha agregado, según el mismo medio.

A raíz de los hechos, el ministro de Interior, Kipchumba Murkomen, ha reconocido haber observado "con gran preocupación" lo sucedido en la iglesia en cuestión, defendiendo que "la violencia en cualquier lugar, y mucho menos en un lugar de culto, es inaceptable".

Al hilo, ha asegurado haber hablado con el inspector general de Policía, Douglas Kanja, quien le "ha asegurado que se están llevando a cabo investigaciones con la urgencia que este asunto merece y que los responsables serán llevados ante la Justicia".

"La Policía debe actuar con imparcialidad y actuar con decisión contra los promotores y autores de este acto, independientemente de su posición social o afiliación política", ha manifestado, antes de mostrar, el "firme compromiso" del Ejecutivo "con la defensa de los principios de la democracia, incluido el derecho de reunión legal y la libertad de culto". "Insto a la población de la zona a mantener la calma mientras las fuerzas del orden abordan el asunto", ha agregado.

Por contra, sus declaraciones no han apaciguado los ánimos de Gachagua, quien, en declaraciones recogidas por el diario digital Citizen, ha acusado a la Policía de orquestar el ataque.

"Llovieron balas a cántaros. Durante 40 minutos, unos matones nos asaltaron en la iglesia, pero la comisaría de Othaya está a solo 200 metros. ¿Cómo pueden decir que van a investigar?", ha protestado el exvicepresidente, que ha cifrado en 15 los agentes que habrían participado en el altercado.