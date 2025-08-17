Los familiares de los rehenes instalarán tiendas de campaña en la frontera con Gaza como parte de la huelga

Protestas para presionar al Gobierno israelí a que alcance un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza para liberar a los rehenes - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza han anunciado que instalarán tiendas de campaña en la frontera con el enclave palestino en el marco de la huelga convocada para presionar al Gobierno israelí a que paralice la ampliación de su ofensiva.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos ha indicado en un comunicado recogido por 'The Times of Israel' que la "tozudez" del Gobierno israelí les obliga a "intensificar la lucha y hacer todo lo posible para recuperar" a sus seres queridos, incluso si es durmiendo a pocos metros de la frontera con el enclave palestino.

Un grupo de manifestantes con altavoces ya ha empezado a bloquear a primera hora de la mañana algunas de las carreteras que conducen a las principales ciudades del país --como Tel Aviv-- colocando piquetes y carteles para impedir el paso de los vehículos.

Está previsto que casi un millón de personas se concentren en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv en el marco de una jornada de huelga en la que hay programadas cientos de actividades y que culminará con una concentración multitudinaria frente al cuartel general militar de Kirya a última hora de la tarde.

La decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ocupar la ciudad de Gaza y los campamentos del centro del enclave ha sido duramente criticada por los familiares, que consideran la operación como una sentencia de muerte contra los aproximadamente veinte rehenes que todavía siguen con vida en la Franja.