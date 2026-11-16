Familiares de víctimas del 7-O reprochan a Eisenkot que no haya impulsado ya una comisión de investigación

Acto del Consejo de Octubre, asociación de víctimas del ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Octubre, una asociación de víctimas del ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, ha reprochado al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, quien aspira a convertirse en el próximo primer ministro israelí, que no haya impulsado ya la creación de una comisión de investigación sobre el ataque, como prometió en campaña.

"Tu tiempo se acaba y también se acaba nuestra paciencia. Primero: comisión de investigación estatal, después, tus políticas", ha planteado el grupo en un mensaje recogido por el diario 'Yedioth Aharonoth' en el que advierten de la inminente puesta en marcha de una campaña si no hay medidas concretas.

Este domingo el mismo 'Yedioth' informó de que los partidos aliados de Eisenkot han decidido paralizar la presentación de la ley para la creación de la comisión de investigación porque la iniciativa corresponde al Gobierno. Consideran que también se puede impulsar por vía legislativa, pero no daría tiempo a culminar el proceso si finalmente se convocan nuevas elecciones.

"Los líderes del bloque del cambio miraron a los ojos a las familias y les prometieron crear una comisión de investigación estatal inmediatamente después de las elecciones, pero ahora están ocupados con la ley del servicio militar, la derogación de las leyes de la reforma judicial, la creación de comisiones y el impulso de su agenda política", han reprochado.

Recuerdan que "prometisteis que esta sería vuestra primera medida". "Prometisteis que lo haríais en los primeros minutos. Prometisteis que la verdad es lo primero. Ahora, cumplid vuestra promesa", han apelado.