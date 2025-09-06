Farage promete deportar a las mujeres afganas exiliadas de vuelta al Afganistán de los talibán

El líder de Reform UK, Nigel Farage, en el congreso del partido en Birmingham - Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, ha asegurado este sábado que si llega al poder deportará a los inmigrantes y solicitantes de asilo, incluidas las mujeres que han huido de Afganistán, país ahora controlado por los talibán.

Farage ha sido interrogado durante el congreso de Reform UK en Birmingham sobre si "detendría" a las mujeres y menores para "enviarlos de vuelta" a Afganistán, a lo que éste ha respondido con un contundente "sí", según recoge la cadena británica Sky News.

Después le recuerdan que en agosto dijo que no estaba "debatiéndose" la expulsión de mujeres y menores, pero ha apuntado que era una referencia a su intención de que los hombres sean detenidos nada más llegar a Reino Unido.

En agosto dijo que está "muy, muy clara" su propueta de "deportación de inmigrantes ilegales". "Ni siquiera está debatiéndose sobre mujeres y menores en este momento. Hay demasiados hombres ilegales en Reino Unido", dijo.

Ahora ha alegado que Reino Unido tiene el "deber de cuidar" si llega un menor de cuatro años en una embarcación, pero no lo tiene con mujeres y hombres. "Por decirlo claro. Quienes cruzan el canal Inglés --canal de la Mancha-- serán detenidos y deportados, hombres y mujeres", ha señalado. "Tendremos que pensarlo con los niños", ha indicado.

Farage ha insistido en su promesa de parar "todos" los barcos en dos semanas si es elegido primer ministro. "No puedes venir ilegalmente y quedrate. Vamos a parar los barcos en dos semanas desde que lleguemos al gobierno", ha insistido, aunque reconoce que será necesario "aprobar una ley", concretamente la Ley de Inmigración Ilegal.

Asimismo ha confirmado que tiene intención de sacar a Reino Unido de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, cerrar los hoteles y casas de acogida de inmigrantes en bases de las Fuerzas Aéreas y deportar a los inmigrantes que lleguen por el canal de la Mancha.

Su plan incluye además que comiencen los vuelos de deportación en un plazo de dos semanas desde que se modifique la ley. Todas estas medidas combinadas harán que los inmigrantes "no quieran viajar" desde Francia.