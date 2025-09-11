El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, en dos imágenes difundidas por el FBI - FBI

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FBI ha difundido dos fotografías de una persona buscada por su presunta relación con el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah, poco después de que las autoridades reconociesen en rueda de prensa que disponían de una imagen nítida del presunto tirador.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia, muestran aparentemente a un varón que lleva gorra y gafas de sol, ataviado también con una prenda negra de manga larga en la que aparece una bandera de Estados Unidos.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. El comisionado del Departamento de Seguridad pública estatal, Beau Mason, ha explicado en rueda de prensa que el tirador, presumiblemente un hombre en edad universitaria, llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local).

Las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde la que abrió fuego antes de saltar desde el edificio y escabullirse por un barrio aledaño. "Tenemos un buen vídeo de este individuo", ha explicado, según la cadena CNN.

La operación activada tras el tiroteo ha permitido ya localizar "en una zona boscosa" la que sería el arma del crimen, "un fusil de alta potencia". Un portavoz del FBI, Robert Bohls, ha confirmado además que han localizado una pisada y huellas tanto de la palma como del antebrazo del atacante que también están siendo analizadas.

Las autoridades por ahora no han aclarado si tienen ya potenciales sospechosos o pistas claras para realizar el arresto, si bien han enfatizado que están plenamente movilizadas. Mason ha pedido expresamente evitar cualquier tipo de acoso a las dos personas que fueron detenidas en un principio y que quedaron en libertad poco después.