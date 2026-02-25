El FBI registra la casa y la oficina del superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles

Archivo - El superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho, ofrece una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Jill Connelly - Archivo

Agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) han registrado este miércoles la vivienda privada y la oficina del superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, Alberto Carvalho.

Según ha informado un portavoz de la fiscalía federal de Los Ángeles al diario 'Los Angeles Times', las fuerzas del orden "están ejecutando una orden de registro aprobada judicialmente" en el domicilio de Carvalho, así como en su oficina en la sede de Distrito Escolar Unificado.

Todavía no han trascendido la investigación relacionada con los registros y la redada en su domicilio.

Carvalho es un reconocido defensor de la educación pública y los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, siendo una voz crítica con las políticas migratorias de Donald Trump. Desde 2022 dirige el segundo distrito escolar más grande del país, con casi 400.000 alumnos inscritos.