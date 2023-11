Las FDI derriban un misil procedente de Líbano y atacan una "infraestructura terrorista" de Hezbolá

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado en la madrugada de este sábado haber abatido un misil procedente de Líbano y han atacado varias posiciones del partido-milicia chíi libanés Hezbolá.

"Las FDI han derribado un misil superficie-aire que fue lanzado de el Líbano contra un dron pilotado a distancia de las FDI", ha explicado el Ejército de Israel en un mensaje compartido en su canal de Telegram.

En el mismo texto, han aclarado que "el dron no ha sufrido daños y completó su misión" y han celebrado que "el misil (procedente de Líbano) no ha atravesado territorio israelí", por lo que "no se han activado alertas".

En respuesta al mencionado ataque, según la nota, las Fuerzas de Defensa de Israel "han atacado la infraestructura terrorista de la organización Hezbolá" con aviones de combate. "Durante el evento también se lanzó un interceptor", han apostillado las FDI.

Este viernes, el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, afirmó que se sumaría a la tregua de cuatro días pactada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza siempre y cuando el Ejército israelí no llevara a cabo ataques contra el sur de Líbano, tras semanas de enfrentamientos en la frontera.

Hezbolá, un grupo apoyado por las autoridades de Irán, está inmerso en unos combates con el Ejército de Israel a raíz de los citados ataques ejecutados por Hamás, en lo que describe como unas operaciones en apoyo a los grupos armados palestinos. La situación ha hecho temer una expansión del conflicto al vecino Líbano e incluso a toda la región.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado hasta ahora más de 14.800 muertos, incluidos más de 6.100 niños, por la ofensiva israelí, mientras que más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.