Las FDS denuncian un nuevo ataque de "grupos afiliados" a las fuerzas gubernamentales en el noreste de Siria

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdas, han denunciado este domingo un nuevo ataque perpetrado por "grupos armados afiliados" a las fuerzas gubernamentales en la gobernación de Deir Ezor, en el noreste del país, sin que haya información por el momento sobre bajas.

"Esta mañana, aproximadamente a las 9.00 horas (hora local), grupos armados afiliados al Gobierno de Damasco lanzaron un ataque contra nuestras tropas, posicionadas a lo largo del río Éufrates, (...) en la ciudad de Darnaj", reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Las FDS han explicado que el ataque tuvo lugar cerca de un puente cuando dichos grupos armados "facilitaban el cruce del río a grupos de contrabandistas". "Nuestras fuerzas tomaron inmediatamente las medidas necesarias sobre el terreno para hacer frente al ataque", han agregado, antes de agregar que "los acontecimientos seguían su curso al momento de esta declaración".

Por último, han reafirmado su "compromiso de salvaguardar la seguridad y la estabilidad" de las regiones del país. "Recalcamos la plena responsabilidad del Gobierno de Damasco por esta agresión y por encubrir operaciones de contrabando que socavan la estabilidad regional", han añadido.

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado. Sin embargo, las FDS --principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" tras la caída del régimen de Bashar al Assad.