FDS enmarcan la designación de uno de sus comandantes como viceministro con el "compromiso" con la "seguridad" en Siria

Archivo - El comandante de las FDS, Mazlum Abdi, con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara - TELEGRAM DE LA PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han sostenido que el nombramiento como viceministro de Defensa sirio de un comandante de la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG) "confirma el compromiso de todas las partes" a la hora de "apoyar la seguridad y la estabilidad", tras un paso dado al hilo del acuerdo de integración firmado a finales de enero por Damasco y las fuerzas kurdas.

"Sipan Hamo asume oficialmente sus funciones como viceministro de Defensa de la Región Oriental del Ejército Sirio", han dicho las FDS, que han recordado que Hamo es miembro del Mando General de las FDS. "Este paso confirma el compromiso de todas las partes sirias de apoyar la seguridad y la estabilidad en la región", ha destacado.

Así, han manifestado que "este nombramiento llega en el marco de la aplicación de las disposiciones del acuerdo del 29 de enero y refleja los esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos de seguridad, combatir el terrorismo y facilitar la reconstrucción y el desarrollo sostenible".

Las FDS han argumentado además que se trata de una medida destinada además a "garantizar la protección de los intereses de todos los sirios y fortalecer la cooperación nacional a nivel de la cúpula militar", según un comunicado publicado a través de sus redes sociales.

El comunicado de las fuerzas kurdas llega después de que las autoridades sirias anunciaran el martes el nombramiento de Hamo en el marco del citado acuerdo, mediado por Estados Unidos y firmado el 29 de enero por el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería acometerse esta integración, en medio de llamamientos de Estados Unidos en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.