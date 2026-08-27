Las FFAA de Irán aseguran que varios medios extranjeros en farsi están en su "lista de objetivos militares"

Archivo - Banderas de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armads de Irán han asegurado que varios medios de comunicación extranjeros en farsi, entre ellos el servicio en este idioma de la cadena de televisión británica BBC, figuran en "una lista de objetivos militares" por supuestos lazos con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos e Israel.

"Medios como BBC Persian, Iran International y Radio Farda están directamente conectados con el Mossad, la CIA y organizaciones de Inteligencia enemigas, recibiendo líneas de trabajo y apoyo por su parte", ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi.

"Los medios hostiles son soldados sionistas y estadounidenses y están incluidos en nuestra lista de objetivos militares", ha señalado, antes de ahondar en que "las Fuerzas Armadas iraníes no consideran a estos medios como medios de comunicación", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Así, ha agregado que "el derramamiento de sangre y la violencia en el mundo tienen lugar con apoyo de estos pseudomedios", al tiempo que ha defendido que "los medios de comunicación deberían ser una fuente de seguridad y su principal prioridad debería ser la seguridad física de la gente y de las sociedades".

"Estos pseudomedios de comunicación no solo no buscan la seguridad psicológica de la sociedad humana, sino que también son la fuente de promoción, propagación y difusión de la violencia en el mundo y han perturbado la psique de la humanidad", ha zanjado Sekarchi, en medio del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades iraníes han acusado en varias ocasiones a medios en farsi de mantener lazos con los servicios de Inteligencia de Israel y designaron a Iran International como una organización terrorista, advirtiendo de que la cooperación con el mismo es punible en el país asiático.