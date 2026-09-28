Filipinas acusa a China de "falsear" la ubicación de un buque frente a las islas Batanes, cerca de Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de un buque de la Guardia Costera de Filipinas. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Filipinas ha acusado este lunes a un buque de investigación chino de "falsear" su ubicación mientras navegaba en las inmediaciones de las islas Batanes, el archipiélago más septentrional del país y cercano a Taiwán, situado en el estrecho de Luzón.

En un comunicado, los guardacostas han alertado de que la embarcación carecía de autorización alguna para realizar labores de "investigación científica marina" en la zona y han expresado su preocupación al respecto.

Así, han hecho hincapié en que esto pone en peligro "la seguridad de la infraestructura de comunicaciones submarina del país" y podría acarrear el uso militar de cualquier dato que haya podido ser recabado.

El contralmirante Jay Tarriela, portavoz de la Guardia Costera, ha confirmado que el barco, identificado como el 'Jia Hai Ke 7', ha mantenido su posición en coordenadas situadas a unas 37,84 millas náuticas (unos 60 kilómetros) al noroeste de Itbayat, dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas.

Durante un vuelo de vigilancia ordenado el lunes por el comandante de la Guardia Costera, Ronnie Gil Gava, una aeronave confirmó la presencia de la embarcación. "La aeronave emitió múltiples advertencias por radio, haciendo valer los derechos soberanos de Filipinas y exigiendo que la embarcación declarara sus intenciones y cesara cualquier actividad no autorizada", ha indicado Tarriela, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ABS-CBN.

No obstante, el buque no respondió a ninguna de las alertas, tal y como ha señalado, al tiempo que ha acusado al buque de carecer de un movimiento y velocidad de navegación constantes, lo cual "no encaja con un comportamiento inocente".

En este sentido, ha explicado que es la primera vez que se detecta un barco de estas características en la zona, pero ha advertido de que el aumento de la tensión entre las partes ha hecho "más frecuentes" los despliegues de aviones de la Guardia Costera para operaciones de este tipo.

"Queremos evitar el desafío directo que supone y el hecho de que China trate de normalizar la idea de que los Batanes pertenecen a China, lo cual es una conspiración", ha sostenido Tarriela, que ha manifestado que "aunque aleguen motivos educativos o de investigación, sabemos que las universidades públicas chinas son básicamente parte del Gobierno". "Todo lo que hac4en puede ser compartido de forma inmediata con su Ejército o Guardia Costera", ha aclarado.