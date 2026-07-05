Filipinas insta a sus municipios a conmemorar el 'Día de la Victoria' frente a China en el mar Meridional

Archivo - Bandera de Filipinas - Europa Press/Contacto/Matthew Hubbard - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Filipinas han instado este sábado a los gobiernos locales a declarar el 12 de julio como el 'Día de la Victoria del Mar de Filipinas Occidental' en un momento de renovada tensión con China, que conmemora el fallo internacional que reconoció los derechos marítimos de Manila frente a las reclamaciones de Pekín.

El almirante retirado Roy Vincent Trinidad, portavoz de las Fuerzas Armadas, ha afirmado que respaldan las iniciativas de la ciudad de Cebú y de Labrador --al sur del país--, las cuales "refuerzan el reconocimiento público de la victoria" jurídica de Filipinas frente a las amplias reivindicaciones marítimas de China en el mar de China Meridional.

"La Fuerzas Armadas se solidarizan con los habitantes de la ciudad de Cebú y del municipio de Labrador, en Pangasinan, por sus iniciativas patrióticas al declarar oficialmente el 12 de julio como el "Día de la Victoria en el Mar de Filipinas Occidental", ha expresado Trinidad en declaraciones recogidas por el 'Manila Billetin'.

El mes pasado, la ciudad de Cebú aprobó una resolución para declarar el 12 de julio como 'Día de la Victoria en el Mar de Filipinas Occidental', instando además al Congreso a aprobar la festividad a nivel nacional. A esta iniciativa se sumó el municipio de Labrador, en Pangasinan, que mediante un decreto legislativo ha establecido la misma fecha y ha ordenado a sus escuelas a organizar actividades para resaltar la importancia del histórico laudo de la Corte Permanente de Arbitraje.

"Al institucionalizar este hito histórico, estas entidades locales han reforzado el triunfo jurídico y moral de nuestro país en el laudo del tribunal arbitral de 2016", ha afirmado el portavoz.

ORIGEN DE LA DISPUTA MARÍTIMA

La relación entre Pekín y Manila es compleja debido a las constantes disputas territoriales con embarcaciones que navegan por el mar de China Meridional, que limita con China y varios países del sudeste asiático, incluyendo Filipinas, una zona que ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas.

Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas. Dichas aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas.

El Tribunal Permanente de Arbitraje dio la razón en julio de 2016 a Filipinas en su disputa marítima con China y determinó que este último país no tiene ningún derecho "histórico" para reclamar las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos', establecida en 1947.

Las tensiones han vuelto a florecer después de que el Gobierno filipino condenara la persistente negativa de Pekín a reconocer el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje, insistiendo en que la resolución es "definitiva y vinculante".

El ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr, tachó hace una semana la reacción de Pekín de "arrogante muestra de indignación engañosa" y sentenció que "lo que dicen ya no es creíble, por eso están recurriendo a la agitación".