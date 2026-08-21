Finlandia convoca al embajador de Rusia para trasladar la queja por la presunta violación de su espacio aéreo

Archivo - La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, ofrece una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Finlandia ha convocado este viernes al embajador de Rusia para trasladarle la queja por la presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión ruso en el oeste del golfo de Finlandia en la tarde del 20 de agosto.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó hoy al embajador de Rusia al ministerio y presentó una solicitud de aclaración sobre la presunta violación del espacio aéreo", ha informado la diplomacia finlandesa en un comunicado en redes sociales.

Helsinki denunció este jueves esta presunta violación y puso en marcha una investigación de parte del Ministerio de Defensa. "Toda presunta violación territorial se toma muy en serio. Se ha iniciado una investigación", afirmó el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, en un breve comunicado en el que se indica que la Guardia Fronteriza finlandesa ha iniciado pesquisas y "proporcionará más información" cuando haya detalles al respecto.

En los últimos meses, varios países han registrado incursiones de drones por sus fronteras en el marco de la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022.